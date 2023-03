Mourinho perde dérbi de Roma

A Lazio venceu o dérbi da capital italiana, por 1-0, face à Roma, do português José Mourinho, que caiu para o quinto lugar da Serie A, complicando um pouco o seu acesso à Liga dos Campeões.

A expulsão de Ibañez, aos 32 minutos, condicionou fortemente o jogo da Roma, que apostou tudo no plano defensivo, mas acabou por ter de ceder pela margem mínima, com o golo solitário de Zacagni a chegar aos 65 minutos.

A festa no final foi biancoceleste, já que a Lazio sobe, provisoriamente, ao segundo lugar, com 52 pontos, mais dois do que o Inter Milão, que joga ainda hoje com a Juventus.

Quanto aos “lobos”, saem desta 27.ª jornada com um amargo quinto lugar, com 47 pontos, a um do AC Milan, que está em quarto. A aposta era no segundo lugar, o que agrava mais a desilusão de José Mourinho.

A Lazio vinha de uma eliminação na Liga Conferência, enquanto a Roma se tinha qualificado para os quartos de final da Liga Europa, mas ambas perfeitamente conscientes de que o jogo era importante na corrida para o segundo lugar na Serie A.

O jogo foi tão fechado como se antevia, com os dois lados mais apostados em acautelar o empate do que em atacar de forma continuada. Uma partida de 'nervos', para ser decidida por muito pouco.

A partir do momento em que a Lazio ficou em superioridade numérica, a Roma ainda se fechou mais. Ao intervalo, Mourinho tirou mesmo Dybala da equipa, para a entrada de Llorente, passando a jogar com três centrais.

O internacional português Rui Patrício dava segurança na baliza dos “lobos”, com a Lazio a ir para a frente cada vez mais, ao sentir que a vitória estava mais próxima, com um jogador a mais.

Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic eram então incansáveis, na procura de uma brecha, finalmente encontrada aos 65 minutos, quando Zacagni ficou isolado frente ao guarda-redes, na sequência de ressaltos de bola.

Sem Dybala e com um a menos, era evidente que a Roma já não tinha plano B que valesse, mas ainda assim, através do jogo aéreo, chegou ao golo, de Casale na própria baliza, anulado pelo VAR.

A luta pelo segundo lugar em Itália está ao rubro, com somente sete pontos a separar a Lazio, segunda, da Atalanta, sexta. Noutra dimensão, o Nápoles rola paulatinamente para a reconquista do "Scudetto", com 19 pontos de avanço.