Fulham com 9. Bruno Fernandes bisa contra Marco Silva

O Fulham, do português Marco Silva, falhou a presença nas meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol, ao perder com o Manchester United (3-1), que aproveitou as duas expulsões dos londrinos, com Bruno Fernandes a bisar.

Em Old Trafford, e depois de um primeiro tempo sem golos, foram os “cottagers”, com João Palhinha de início, a gelar o mítico estádio do futebol inglês, quando o sérvio Mitrovic bateu David de Gea, aos 50 minutos, uma vantagem que durou até tudo descambar nos visitantes.

O brasileiro Willian cortou a bola em cima da linha de golo com o braço e recebeu ordem de expulsão, tal como o treinador português Marco Silva, por protestos, e Mitrovic, mas este por empurrar o árbitro Chris Kavanagh.

Da marca do castigo máximo, Bruno Fernandes fez o empate, aos 75 minutos.

Dois minutos depois, já com o Fulham completamente desequilibrado, e a tentar fechar espaços na sua defensiva, o austríaco Marcel Sabitzer estreou-se a marcar pelos “red devils”, após passe de Luke Shaw, com Bruno Fernandes a bater novamente Leno, em período de compensação (90+6).

No United, Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes, enquanto, no Fulham, Cédric Soares entrou em campo aos 89 minutos.

Nas meias-finais, o United vai defrontar o Brighton e o Sheffield United o Manchester City.