Cristiano Ronaldo voltou aos golos

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo regressou aos golos na Liga saudita, após três jogos oficiais em branco, e ajudou o Al-Nassr a vencer o Abha (2-1), no desafio da 21.ª jornada.

No MRSOOL Park, em Riade, Adam colocou os visitantes no comando do marcador, aos 26 minutos, uma vantagem que se manteve até Ronaldo repor a igualdade, aos 79 minutos, de livre direto, com o antigo benfiquista Anderson Talisca a operar a reviravolta, aos 86, da marca do castigo máximo, já com o adversário em inferioridade numérica.

Esta época, na Arábia Saudita, CR7 soma 10 jogos, nove golos e duas assistências (a que se juntam mais três golos e duas assistências pelo Manchester United).

Com este triunfo, o Al-Nassr passa a somar 49 pontos no segundo posto do campeonato, ficando a um do líder Al-Ittiahad, de Nuno Espírito Santo.