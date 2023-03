Patrick Vieira despedido do Crystal Palace

O Crystal Palace despediu o treinador Patrick Vieira devido aos recentes resultados da equipa londrina.

A equipa está no 12.º posto da Premier League, mas os resultados recentes levam à saída do antigo internacional francês. O Palace não vence há 12 jogos consecutivos. A única vitória depois do Mundial foi a 12 de dezembro, frente ao Bournemouth.

A saída acontece depois de três derrotas seguidas, frente a Aston Villa, Manchester City e Brighton, na quarta-feira, e antes da visita ao líder Arsenal.

"É com tristeza que anunciamos esta difícil decisão. Os resultados dos últimos meses colocam-nos numa posição precária na tabela e sentimos que era necessário mudar para nos mantermos na Premier League. O Patrick Vieira teve um impacto grande desde que chegou e deixa uma boa marca no clube", disse o dirigente Steve Parish.

Na época passada, o Palace de Vieira ficou no 12.º posto da Premier League e chegou às meias-finais da FA Cup.

Patrick Vieira, que como jogador passou pelo Cannes, AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter e Manchester City, é treinador desde 2013, tendo passado pelas camadas jovens dos "citizens", New York City, Nice e Palace.