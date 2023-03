Novo selecionador espanhol repete apenas 11 dos 26 que foram ao Mundial

O novo selecionador espanhol, Luis de la Fuente, abre fratura evidente com o passado recente. Na sua primeira convocatória, após a sucessão a Luis Enrique, de la Fuente deixa 15 mundialistas de fora e repete 11 nomes.

Apesar de alguns jogadores ficarem automaticamente de fora, como Unai Simón, lesionado, e Busquets, que se retirou da seleção, o novo treinador recupera nomes que estavam há algum tempo ausentes das opções, como Kepa e Nacho.

Da lista saem Unai Simón, Azpilicueta, Eric Garcia, Jordi Alba, Guillamón (sub-21), Pau Torres, Busquets, Koke, Marcos Llorente, Carlos Soler, Ferrán Torres, Marco Asensio, Ansu Fati, Sarabia e Yeremy Pino (sub-21).

O ex-Sporting Pedro Porro é uma das muitas novidades, sendo que Abel Ruiz (Braga), que estava pré-convocado, vai para os sub-21.

A Espanha joga com a Noruega, a 25 de março, e com a Escócia, no dia 28. São os encontros que marcam o arranque da campanha de qualificação para o Euro 2024.

Lista de convocados

Guarda-redes: Kepa, Robert Sánchez e David Raya;

Defesas: Gayá, Balde, Laporte, Iñigo Martínez, Nacho, David García, Porro e Carvajal;

Médios: Rodri, Zubimendi, Gavi, Fabián Ruiz, Merino, Ceballos e Pedri;

Avançados: Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Bryan Gil, Oyarzabal, Aspas, Joselu e Gerard Moreno.