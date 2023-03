Grujic e Racic integram lista de convocados da Sérvia

Os médios Marko Grujic, do FC Porto, e Uros Racic, do Braga, integram a convocatória da Sérvia para o arranque da qualificação para o Euro 2024.

Além de Grujic e Racic, a lista de 26 jogadores eleitos por Dragan Stojkovic inclui vários velhos conhecidos do futebol português: os ex-Benfica Zivkovic, Radonjic, Djuricic e Jovic, e o ex-Sporting Gudelj.

A Sérvia que está inserida no grupo G do apuramento europeu, recebe a Lituânia a 24 de março e visita o Montenegro (país a que esteve unida, pós-Jugoslávia, durante três anos, entre 2003 e 2006), no dia 27.