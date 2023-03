Galatasaray perde e reacende esperança do Fenerbahçe de Jorge Jesus no título

O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, ganhou nova vida na corrida à conquista do título de campeão da Turquia, esta sexta-feira, com a derrota do Galatasaray no terreno do Konyaspor, por 2-1.

O líder do campeonato turco, que contou com o internacional português Sérgio Oliveira no onze inicial, abriu o marcador aos 31 minutos, por intermédio de Milot Rashica, no entanto, na segunda parte, o Konyaspor deu a volta. Soner Dikmen empatou ao minuto 62 e, já nos descontos, Ogulcan Ulgun consumou a reviravolta para a equipa da casa.

Após a terceira derrota na prova, o Galatasaray não perde a liderança, mas abre caminho à reentrada do Fenerbahçe na luta pelo título. A equipa de Jesus soma 51 pontos, menos nove que o rival, contudo, tem também menos dois jogos disputados, logo, pode ficar a três pontos.

Faltam 13 jornadas para o final da Super Liga. Galatasaray e Fenerbahçe, que se defrontaram em janeiro, voltam a encontrar-se na penúltima.