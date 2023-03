Confira a primeira convocatória de Fernando Santos como selecionador da Polónia

Fernando Santos anunciou, esta sexta-feira, a primeira convocatória como selecionador da Polónia.

O ex-selecionador português, que deixou o cargo após o Mundial 2022, promoveu uma estreia e duas saídas de vulto. Robert Lewandowski, do Barcelona, capitão e grande estrela da Polónia, foi chamado.

O médio Grzegorz Krychowiak, do Al Shabab, e o central Kamil Glik, do Benevento, ficaram de fora. Ben Lederman, médio-defensivo, de 22 anos, do Raków, nascido nos Estados Unidos, foi chamado pela primeira vez.

A Polónia visita a República Checa a 24 de março e recebe a Albânia no dia 27. O jogo com os checos será a estreia de Fernando Santos.