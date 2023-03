Athletic Bilbau vence em Valladolid e aproxima-se da Europa

O Athletic Bilbau aproximou-se dos lugares europeus da La Liga, esta sexta-feira, ao vencer no terreno do Real Valladolid, por 3-1.

Íñigo Martínez abriu o marcador à meia hora de jogo e, aos 57 minutos, Gorka Guruzeta ampliou. Cyle Larin ainda reduziu, ao minuto 74, contudo, quatro minutos depois, Mikel Vesga confirmou a vitória basca desde a marca de grande penalidade.

Com esta vitória, o Athletic sobe a sétimo, à condição, com 36 pontos. Fica a dois do Villarreal, que ocupa o sexto lugar, que dá acesso à Liga Conferência.

Já o Valladolid, que teve o ex-Sporting Gonzalo Plata no onze titular, é 14.º, com 28 ponos. Pode cair para a zona de despromoção, dado que o Getafe, primeira equipa baixo da linha de água (18.º), está a dois pontos.