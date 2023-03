Atalanta vence e pressiona Roma de Mourinho

A Atalanta meteu pressão na Roma, de José Mourinho, ao vencer na receção ao Empoli, por 2-1, esta sexta-feira, na 27.ª jornada da Serie A.

O ex-Benfica Tyronne Ebuehi colocou o Empoli na frente aos 44 minutos, no entanto, na segunda parte, a Atalanta deu a volta. Marten de Roon empatou aos 58 minutos e Rasmus Hojlund consumou a cambalhota no marcador aos 86.

No outro jogo da noite, o Sassuolo derrotou o Spezia, por 1-0, com um golo de Domenico Berardi, de grande penalidade, ao minuto 71.

Com estes resultados, a Atalanta consolida o sexto lugar da Liga italiana, que dá acesso à Liga Conferência, com 45 pontos. Está a dois da Roma, quinta classificada com menos um jogo.

O Sassuolo sobe ao décimo lugar, à condição, com 36 pontos. O Empoli está em 14.º, com 28 pontos. A Spezia é 17.ª, imediatamente acima da linha de água, com 24 pontos, e pode ver o Verona, primeira equipa em zona de despromoção, ficar a dois pontos.