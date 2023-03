Gianni Infantino reeleito presidente da FIFA sem oposição

Gianni Infantino foi reconduzido como presidente da FIFA, esta quinta-feira, numa eleição em que não teve opositor.

Em discurso após a reeleição, num congresso realizado em Kigali, no Ruanda, o ítalo-suíço salientou que "há muito a fazer" no que diz respeito a organização de competições e desenvolvimento do futebol.

"Ao nível das competições, vamos organizar o Mundial feminino, em 2023. Vamos passar de 24 para 32 equipas. Também vamos organizar o maior Campeonato do Mundo masculino, em 2026, aumentando-o para 48 seleções. Será o primeiro Mundial para muitos países. Temos de ser inclusivos", afirmou.

Infantino também falou sobre o novo Mundial de Clubes, que vai passar a realizar-se de quatro em quatro anos, "com as melhores 32 equipas do mundo".

"Vão jogar num só sítio, para decidir qual é o melhor clube do mundo. Faremos algo semelhante ao nível feminino", destacou.

O novo mandato de Gianni Infantino, que se tornou presidente da FIFA em 2016, dura até 2027.