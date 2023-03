Sebastián Coates e Manuel Ugarte, defesa-central e médio do Sporting, estão entre os 23 convocados do Uruguai.

O selecionador Marcelo Broli convocou os dois atletas dos leões para os dois jogos amigáveis da seleção contra Japão (24 de março) e Coreia do Sul (dia 28).

Esta é a primeira convocatória de Marcelo Broli, interino no cargo após a saída de Diego Alonso depois do Mundial do Qatar.