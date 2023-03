Friburgo renova contrato com o treinador que já é uma lenda do clube

O Friburgo anunciou a renovação de contrato com o treinador e figura do clube, Christian Streich.

O técnico de 57 anos orienta o clube desde 2011/2012 e está na 12.ª temporada à frente do clube alemão. No entanto, a ligação de Streich ao Friburgo é ainda mais longa.

Streich está no clube desde 1998. Orientou os juniores durante vários anos, antes de se tornar adjunto da equipa principal.

O percurso nem sempre foi fácil e o Friburgo desceu à segunda divisão em 2014/15. Streich manteve-se no cargo e subiu à primeira na temporada seguinte.

Streich soma já mais de 400 jogos orientados e o Friburgo está, atualmente, no 5.º posto da Bundesliga, com os mesmos 45 pontos do que, por exemplo, o Leipzig, que está no terceiro lugar.

O Friburgo está ainda nos oitavos de final da Liga Europa. Perdeu frente à Juventus, em Turim, por 1-0, e decide apuramento na próxima quinta-feira.

"Estamos muito satisfeitos por poder continuar a trabalhar com esta equipa técnica especial, que tem grande atenção aos detalhes e máximo empenho no desenvolvimento da nossa equipa", disse o diretor-executivo Jochen Saier.