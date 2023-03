Flamengo vence Vasco e está mais perto da final do estadual

O Flamengo, de Vítor Pereira, adiantou-se nas meias-finais do Campeonato Carioca de futebol, o estadual do Rio de Janeiro, ao vencer o Vasco da Gama por 3-2, no Estádio Maracanã.

O uruguaio De Arrascaeta, aos 26 minutos, Pedro, aos 42, e Fabrício Bruno, aos 69, apontaram os tentos do conjunto comandado pelo treinador português, enquanto Gabriel Pec, aos 11, e Alex Teixeira, aos 59, faturaram para os forasteiros.

A segunda mão da meia-final realiza-se no domingo, a partir das 19h00 (em Portugal continental), no mesmo palco da primeira.

Na outra meia-final, o Volta Redonda está em vantagem sobre o Fluminense, depois do triunfo caseiro na primeira mão por 2-1, com tentos de Pedrinho (29 minutos) e Lelê (52), contra um de Nino (79). O segundo jogo é sábado, também no Maracanã.

O início de vida no Flamengo não está pacífico para Vítor Pereira, depois de derrotas na Supertaça brasileira, Supertaça Sul-Americana, Mundial de Clubes e Taça Guanabara.

No final do jogo, Vítor Pereira acredita que é uma "questão de tempo" até evolução da equipa.

"O grupo está muito unido com a nossa equipa técnica, eles tem um compromisso muito grande em acreditar no que estamos a trabalhar, é uma questão de tempo para esta equipe se tornar muito difícil de se derrotar", disse.