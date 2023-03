Salernitana de Paulo Sousa empata Milan de Rafael Leão

A Salernitana, treinada pelo português Paulo Sousa, arrancou um empate, por 1-1, na visita ao AC Milan, no jogo de encerramento da jornada 26 da Serie A, esta segunda-feira.

A equipa da casa, que teve o internacional português Rafael Leão no onze, marcou primeiro, já nos descontos da primeira parte, por intermédio de Olivier Giroud. Contudo, aos 61 minutos, Boulaye Dia fez o empate.

Ao minuto 71, foi assinalada uma grande penalidade a favor do Milan, por derrube a Ismael Bennacer. No entanto, após consulta com o videoárbitro, o árbitro da partida reverteu a decisão.

Com este resultado, a Salernitana passa a somar 26 pontos, mais sete que o Verona, primeira equipa abaixo da linha de água. A equipa de Salerno regista dois empates e uma vitória em quatro jogos com Paulo Sousa.

O Milan permite ao Inter de Milão isolar-se no segundo lugar. A equipa de Rafael Leão cai para a quarta posição, com 48 pontos, a dois do rival.