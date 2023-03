Gary Lineker regressa à BBC

Gary Lineker e a BBC chegaram a acordo e o antigo internacional inglês está de regresso às televisões britânicas no próximo fim-de-semana, depois de ter sido afastado por críticas ao Governo do Reino Unido e à sua nova política de migração.

A BBC afastou o ex-jogador do programa "Match of the Day" depois de Lineker ter afirmado que as novas medidas para a política de migração "eram para lá de terríveis", equiparando-as "ao que era feito na Alemanha durante a década de 30", aludindo ao regime Nazi.

A estação televisiva pediu a Lineker para pedir desculpa e apagar os comentários, mas o pivot recusou.

A polémica ganhou dimensão nacional e os restantes comentadores da BBC anunciaram que não iriam participar no programa, em solidariedade com Lineker. Ian Wright foi o primeiro a cancelar a sua presença, seguido de Alan Shearer.

O "Match of the Day" foi para o ar e teve uma versão mais curta, apenas com o resumo dos jogos, sem apresentação e comentário em estúdio.

No dia seguinte ao programa ter ido para o ar, a BBC anunciou que chegou a acordo com o antigo internacional e Gary Lineker voltará aos estúdios no próximo fim-de-semana.

"O Gary é uma parte valiosa da BBC e sabemos o que significa para ele. Estamos ansiosos para vê-lo apresentar o programa no próximo fim-de-semana", pode ler-se na nota assinada pelo diretor Tim Davie.

A BBC anunciou ainda que vai lançar uma revisão independente às suas diretrizes para conduta dos funcionários nas redes sociais. Já Lineker fala em "dias surreais".

"Estou muito feliz por termos ultrapassado isto. Quero agradecer a todos pelo apoio, em especial aos meus colegas na BBC pela solidariedade. O futebol é um desporto de equipa, mas o apoio deles foi esmagador. Apresento o programa há quase três décadas e tenho muito orgulho por trabalhar com o canal mais justo do mundo", começou por dizer.

Gary Lineker afirmou ainda que, "por mais difícil que os últimos dias tenham sido, não é comparável a ter de fugir de casa e procurar refúgio num país distante. Continuamos a ser um país predominantemente tolerante, acolhedor e generoso. Obrigado a todos".

Atualmente com 62 anos, Gary Lineker foi um dos melhores jogadores da sua geração, tendo jogado no Leicester City, Everton, Barcelona, Tottenham e Nagoya Grampus. Marcou mais de 300 golos na carreira, 48 dos quais pela seleção inglesa.