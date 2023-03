O Atlético de Madrid subiu ao pódio da Liga espanhola, esta segunda-feira, com uma vitória, por 1-0, no terreno do Girona.

Um golo de Álvaro Morata, aos 92 minutos, resolveu a partida na Catalunha, de encerramento da jornada 25.

Com este resultado, o Atlético aproveita o empate da Real Sociedad para subir ao terceiro lugar da La Liga, com 46 pontos. Tem menos dez que o segundo, o Real Madrid, e mais um que a equipa basca.