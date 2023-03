Sem Mourinho no banco, Roma perde com o Sassuolo

A Roma perdeu com o Sassuolo, por 3-4, este domingo, em jogo da 26.ª jornada da liga italiana, falha o assalto ao 2.º lugar e cai para fora da zona de apuramento para a Liga dos Campeões.

José Mourinho, a cumprir castigo, não esteve no banco e assistir da bancada a um jogo muito difícil para a sua equipa. A expulsão de Kumbulla, já nos descontos da primeira parte, obrigou a Roma a um esforço suplementar no segundo tempo, já que jogou com menos um elemento do que o adversário.

Ainda 11 contra 11, o Sassuolo, aos 18 minutos, já venceu por 0-2, com dois golos de Armand Laurienté, que foi a grande figura do encontro. Zalewski reduziu aos 26 minutos, mas Berardi, aos 45+4', voltou a colocar a diferença em dois golos.

O avançado do Sassuolo marcou de penálti, na sequência do lance que ditou a expulsão de Kumbulla. A Roma entrou melhor na segunda parte e Dybala fez o 2-3 aos 50 minutos. No entanto, aos 75, Pinamonti, com assistência de Laurienté, fez o quarto para o Sassuolo. Foi já depois dos 90 que Wijnaldum fez o 3-4 final.

A Roma tinha a possibilidade de igualar o Inter no 2.º lugar, depois da derrota do adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, frente à Spezia, na abertura da jornada 26 da Serie A. Com a derrota cai para o 5.º posto e fica fora da zona de acesso à Champions.

O Sassuolo está no melhor momento da época, conquistou a terceira vitória consecutiva e ocupa um tranquilo 13.º lugar.