Mbappé marca nos descontos e PSG ganha

Um golo marcado aos 90+1 minutos pelo avançado Kylian Mbappé permitiu ao PSG vencer por 2-1 em Brest, em jogo da 27.ª jornada da Liga francesa e reforçar a liderança da prova.

O campeão francês inaugurou o marcador aos 37 minutos, por intermédio do espanhol Carlos Soler, mas os visitantes empataram ainda antes do intervalo, aos 43, através de Franck Honorat, e só baquearam perante a assistência primorosa do argentino Lionel Messi e a velocidade de Mbappé.

O avançado francês concretizou o 19.º golo no campeonato, igualando o canadiano Jonathan David (Lille) no topo da lista dos melhores marcadores, num encontro em que os internacionais portugueses Danilo e Nuno Mendes foram titulares no PSG e Vitinha e Renato Sanches suplentes utilizados.

Três dias após ter sido eliminada nos oitavos de final da Liga dos Campeões pelo Bayern Munique, a equipa parisiense voltou a efetuar uma exibição descolorida, frente a uma equipa que luta pela manutenção, ocupando o 15.º lugar, um ponto acima da linha de água.

Apesar das dificuldades sentidas em Brest, a formação da capital francesa parece lançada para a revalidação do título, tendo aumentado para 11 pontos a vantagem sobre o Marselha, segundo classificado, que recebe no domingo o Estrasburgo, 17.º, no jogo de encerramento da ronda.