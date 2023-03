Haaland dá os três pontos ao City

Um golo marcado pelo avançado norueguês Erling Haaland, de grande penalidade, permitiu ao bicampeão Manchester City vencer por 1-0 no estádio do Crystal Palace, na 27.ª jornada da Liga inglesa.

O melhor marcador da Premier League, com 28 golos, demonstrou a eficácia habitual numa altura em que o espetro do empate pairava sobre Selhurst Park, aos 78 minutos, quando o City foi salvo por uma falta desnecessária do francês Michael Olise sobre o alemão Ilkay Gundogan na área anfitriã.

O internacional português Rúben Dias foi totalista na defesa dos “citizens”, enquanto o médio Bernardo Silva foi substituído pelo belga Kevin De Bruyne imediatamente após o golo, que permitiu à equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola consolidar o segundo lugar e reduzir para dois pontos o atraso para o Arsenal.

Os londrinos podem recolocar a diferença em cinco pontos no domingo, caso se imponham no recinto do Fulham, treinado pelo português Marco Silva, antes de receberem o Sporting, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, após terem empatado 2-2 em Lisboa.

Horas antes, o Tottenham tinha reforçado o precioso quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ao vencer por 3-1 na receção ao Nottingham Forest, na mesma altura em que o Chelsea regressava aos triunfos fora de casa, cinco meses depois.

O avançado Harry Kane, segundo melhor marcador do campeonato, com 20 golos, abriu caminho à vitória do Tottenham, ao bisar aos 19 e 35 minutos (o primeiro após assistência do ex-sportinguista Pedro Porro e o segundo de grande penalidade), tendo o sul-coreano Heung-Min Son aumentando a vantagem, aos 62.

Os visitantes reduziram, aos 81 minutos, por Joe Worrall, mas um penálti falhado pelo ganês Andre Ayew, aos 90+5, deixou mais tranquilos os “spurs”, que aproveitaram a surpreendente derrota do Liverpool em Bournemouth, por 1-0, para consolidar a quarta posição da Premier League.

O Tottenham aumentou para seis pontos a vantagem sobre o Liverpool (que pode ser ultrapassado pelo Newcastle, caso os “magpies” ganhem no domingo na receção ao Wolverhampton) e ficou a apenas um ponto do Manchester United, terceiro colocado, com menos dois jogos disputados.