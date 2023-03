Chelsea com nova vitória

O Chelsea venceu o Leicester, por 3-1, em partida da jornada 27 da liga inglesa.

Os golos da equipa de João Félix e Enzo Fernández foram apontados por Chilwell, Havertz e Kovacic.

Félix e Mudryk também marcaram, mas os dois tentos acabaram anulados.

Já do lado do Leicester, com Ricardo Pereira no onze, ainda empatou, aos 39 minutos, por Daka.

Antes do final da partida destaque para a expulsão de Faes, aos 87 minutos.

O Chelsea soma a segunda vitória consecutiva na Premier League e sobe ao 10.º lugar, com 37 pontos. Por sua vez, o Leicester mantém os 24 pontos, no 16.º posto.