Treinador do Brighton fecha a porta ao Tottenham

O treinador do Brighton, Roberto de Zerbi, exclui o seu nome da lista de potenciais sucessor de Antonio Conte no Tottenham. De Zerbi disse, esta sexta-feira, que está "feliz" no Brighton.

"Tem um contrato de longa duração e estou feliz por trabalhar aqui. Gosto de trabalhar com estes jogadores e estou maravilhado com o seu desempenho. Não posso pedir mais, é um bom momento da minha vida", afirmou o italiano, de 43 anos, que chegou esta época ao Brighton, para substituir Graham Potter, que saiu para o Chelsea.

De Zerbi destacou-se pelo trabalho realizado no Sassuolo e na época passada esteve no Shaktar Donetsk. O Brighton está no 8.º lugar da Premier League.

O Tottenham está na 4.ª posição e a imprensa inglesa, sobretudo após a eliminação do clube da Liga dos Campeões, intensifica as notícias sobre a provável saída de Antonio Conte. De Zerbi está na lista de potenciais sucessores, onde estão dois nomes portugueses: Rúben Amorim e Marco Silva.

Mas além destes, a imprensa lança Pochettino, Tuchel, Thomas Frank, Oliver Glasner, Luciano Spaletti e Luis Enrique.