Português Carlos Borges eleito melhor do mês da Premier League sub-21

O avançado português Carlos Borges, da formação do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da Premier League 2, com as equipas sub-21.

O extremo marcou três golos em três jogos disputados durante o mês: dois frente ao Liverpool e um contra o Everton.

Com apenas 18 anos, Carlos Borges continua a chamar à atenção nos escalões de formação em Inglaterra. Esta temporada, leva 20 golos e 9 assistências em 21 jogos disputados pela equipa sub-21.

Ainda com idade de júnior, Carlos Borges é também usado na Youth League, onde registou quatro golos e cinco assistências em 6 jogos disputados.

O extremo está na formação do Manchester City desde 2015, depois de uma breve passagem pelo Sporting. É internacional sub-19 português.