Atenção, Porto. Inter perde antes da visita ao Dragão

O Inter de Milão perdeu na visita ao Spezia, por 2-1, antes da visita ao terreno do FC Porto na próxima terça-feira, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa da casa adiantou-se no marcador já no segundo tempo, aos 55 minutos, por Daniel Maldini, emprestado pelo AC Milan, rival do Inter.

Romelu Lukaku empatou de penálti, aos 83, antes de M'bala Nzola dar a vitória ao Spezia, também de grande penalidade, aos 87 minutos de jogo.

O Inter continua com os mesmos 50 pontos, mas pode perder o segundo lugar caso a Lazio, Roma e AC Milan triunfem este fim-de-semana.

O Inter de Milão visita o Estádio do Dragão na próxima terça-feira com uma vantagem de 1-0 conquistada na primeira mão. O jogo, às 20h00, terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.