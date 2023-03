Vítor Pereira perde quarto título em três meses pelo Flamengo

Vítor Pereira perde o quarto título em menos de três meses ao comando do Flamengo, na madrugada desta quinta-feira. Falhou a conquista da Taça Guanabara, troféu simbólico que corresponde à primeira fase do Campeonato Carioca, ao perder, por 2-1, diante do Fluminense.

O encontro até começou da melhor forma para o treinador português, que viu o ex-Benfica Everton Cebolinha abrir o marcador, aos 19 minutos, com um grande golo. Ao minuto 36, outro jogador que teve passagem fugaz pelo Benfica, Gabriel Barbosa (mais conhecido por Gabigol), dilatou a vantagem, contudo, o videoárbitro anulou o golo por fora de jogo.

O Flamengo não "matou" o jogo e, na segunda parte, o Fluminense operou a reviravolta. Começou por empatar ao minuto 53, com um golo de German Cano. Aos 85, Gabriel Pirani consumou a cambalhota.

Com esta derrota, Vítor Pereira perde o quarto título que disputa desde que chegou ao Flamengo, depois de Mundial de Clubes (eliminado nas meias-finais), Supertaça do Brasil e Supertaça Sul-Americana.

Ainda assim, há um quinto troféu à vista para o Flamengo: o Campeonato Carioca. A equipa do técnico português já sabe que terminará a fase de grupos entre os quatro primeiros, que se apuram para as meias-finais.