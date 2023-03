Luís Castro assume responsabilidade por eliminação do Botafogo

O Botafogo precisava de golear a Portuguesa para se manter na rota da qualificação para a próxima fase do Campeonato Carioca e Luís Castro fez uma aposta arriscada, com várias mudanças num 11 muito ofensivo.

A estratégia não resultou, o Botafogo perdeu 1-0, foi eliminado do Carioca e Luís Castro assumiu toda a responsabilidade.

"100% responsabilidade minha, 0% dos jogadores. Nunca ter sido despedido na minha carreira não significa que eu não tenha passado por momentos difíceis. Ultrapassei-os e assumi-os sempre como minha responsabilidade. Sou o único responsável pela derrota", sublinha o treinador português.



Luís Castro aproveita, ainda, para desmentir notícias de que o balneário não está unido e reclama "paz" para o plantel. "Só com apoio é que eu posso dar paz à equipa. Só com trabalho e confiança posso reverter a situação. Temos responsabilidades na Copa Rio, na Sul-Americana, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Temos muitas coisas boas para atingir", remata.

O Botafogo fica fora da discussão do Campeonato Carioca, em que continua envolvido o Flamengo, de Vítor Pereira, apesar da derrota diante do Fluminense, que lhe tirou a possibilidade de conquistar a Taça Guanabara, atribuído à equipa que consegue a melhor pontuação na primeira fase do estadual.