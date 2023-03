João Pinheiro é um dos árbitros nomeados para o Europeu de sub-21

O português João Pinheiro é um dos árbitros nomeados para o Europeu de futebol de sub-21 de 2023, a disputar entre 21 de junho e 8 de julho, na Roménia e na Geórgia.

O árbitro da associação de Braga, de 35 anos e internacional desde 2016, é um dos 12 nomeados para a 27.ª edição da competição, na qual a seleção portuguesa integra o Grupo A, juntamente com a anfitriã Geórgia, a Bélgica e os Países Baixos.

"A equipa portuguesa será constituída pelo árbitro João Pinheiro e pelos árbitros assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, e, numa primeira fase, vão ser nomeados para partidas dos Grupos B e D, que terão lugar na Roménia", lê-se no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.

A seleção portuguesa, que foi finalista na última edição da competição, em 2021, procura o primeiro título no escalão, depois de ter chegado ainda mais duas vezes ao encontro decisivo, em 1994 e 2015.

Portugal inicia a sua 10.ª presença frente à Geórgia, em 21 de junho, em Tbilissi, onde defronta também, mas noutro estádio, Bélgica e Países Baixos, em 24 e 27 de junho.

João Pinheiro esteve na edição de 2019 do Europeu de sub-21, disputado em Itália e em San Marino, como videoárbitro, juntamente com Luís Godinho, sendo que a última presença de um árbitro português na competição remonta a 2009, com Pedro Proença, o atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).