França despede selecionadora a quatro meses do Mundial

Em comunicado , a FFF explica que a decisão foi tomada após investigação de uma comissão e justifica-a com o conflito público entre Corinne Diacre e várias "jogadoras fundamentais" da seleção, assim como "uma discrepância com os requisitos do mais alto nível".

Quatro desistências e muitos conflitos





Quatro internacionais abdicaram da seleção francesa de uma assentada, em protesto contra a liderança da selecionadora. A primeira foi a capitã, uma das jogadoras mais tituladas de sempre, Wendie Renard, que se queixou do "sistema longe do requerido ao mais alto nível".

Juntaram-se à central do Lyon a defesa Perle Morroni, da mesma equipa, e as avançadas Marie-Antoinette e Kadidiatou Diani, do PSG.

Diacre também tinha desentendimentos com Amandine Henry. Numa ocasião, a selecionadora deixou-a de fora de uma convocatória com a justificação de que estava de forma. A média respondeu-lhe com um golo, no jogo seguinte do Lyon, e uma celebração a tapar os ouvidos.

Diacre incompatibilizou-se com mais jogadoras, como: a média Gaetane Thiney, do Paris FC; a guarda-redes Sarah Bouhaddi, do PSG (então no Lyon), que em 2020 anunciou que ia fazer uma pausa do futebol internacional e, desde então, não voltou a jogar - meses depois, a avançada Eugénie Le Sommer, também do Lyon, revelou que Bouhaddi não jogaria mais com Diacre; ou a a própria Le Sommer.

O antigo treinador do Lyon Gérard Prêcheur também já se manifestou publicamente com Diacre. Numa autobiografia, Wendie Renard dedicou um capítulo inteiro à má relação com a agora ex-selecionadora.

Ainda em 2020, a agente de Diacre saiu em sua defesa: "Se ela tiver de se preocupar com os caprichos e egos de cada jogadora, nunca chegará a lado nenhum. Para quem segue as orientações de Diacre, tudo corre bem. As que não quiserem podem simplesmente abandonar o barco."