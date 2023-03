Club Brugge despede Scott Parker após goleada com o Benfica

O Club Brugge oficializou o despedimento do treinador Scott Parker, depois da goleada sofrida frente ao Benfica no Estádio da Luz, por 5-1.

Scott Parker poderia mesmo ter saído antes do jogo com o Benfica, após a derrota por 3-0 em casa do Oostende, mas ficou no banco de suplentes até ao jogo na Luz, que os belgas voltaram a perder.

No total, venceu apenas dois jogos em 12 orientados. Deixa o clube no quarto lugar do campeonato.

Segundo a imprensa belga, Alfred Schreuder já tem acordo para voltar ao clube. O holandês de 50 anos foi campeão belga no Brugge na época passada, mas voltou aos Países Baixos para orientar o Ajax.

Schreuder foi despedido pelo Ajax em janeiro e está livre para voltar ao Club Brugge, que terá o seu terceiro treinador esta época.