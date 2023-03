Arsenal vem para “vencer o jogo” contra o Sporting

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, garante que contra o Sporting “entrará a equipa que estiver mais preparada para vencer o jogo”.

Apesar disso, o técnico confirma que ainda tem dúvidas sobre o onze a apresentar em Alvalade.

“Trouxemos vários jogadores e só amanhã poderão saber quem está disponível. O Trossard, por exemplo, não viajou. Só poderá estar disponível para o fim-de-semana. Tivemos alguns problemas nos últimos dias, estamos a tentar garantir que todos os jogadores recuperam e estão em condições de jogar amanhã [quinta-feira]”, referiu.

Questionado sobre o Sporting, Arteta respondeu: “O ponto forte da equipa é, primeiro de tudo, a ideia do treinador, que é muito clara e teve muito êxito nestes anos com este clube. Depois o funcionamento que têm. Vi muitos jogos deles, dos encontros que jogaram na Liga Europa, na Champions e contra equipas importantes aqui em Portugal. Vai colocar-nos um encontro difícil. É uma equipa muito competitiva, com a ideia clara, e quando os deixamos correr, fazem-te muitos danos”.

Serão os “gunners” favoritos na eliminatória contra os leões? “Penso que vamos ter os dois a vida difícil, porque somos duas equipas competitivas, com uma ideia muito clara de como queremos jogar. E amanhã será um duelo duro neste estádio frente a uma equipa com esta história”.

Arteta confirma que falou com o português Fábio Vieira sobre o Sporting. “Foi a primeira coisa que fizemos. É ótimo ter o conhecimento de alguém que é do país, conhece o treinador, alguns jogadores do Sporting, e é sempre útil ter essas informações. Informações que foram bastante válidas e valiosas”.

O Sporting – Arsenal, da Liga Europa, está marcado para esta quinta-feira a partir das 17h45.