O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, foi suspenso por dois jogos devido à expulsão no jogo da Supertaça do Brasil contra o Flamengo, de Vítor Pereira.

A pena do Superior Tribunal de Justiça Desportiva tem de ser cumprida em jogos de competições organizadas pela CBF (Brasileirão ou Taça do Brasil).

O Palmeiras ainda pode recorrer.