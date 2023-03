UEFA reembolsa milhares de adeptos por confusão na final da Liga dos Campeões

A UEFA confirmou, esta terça-feira, que vai devolver, na íntegra, a milhares de adeptos o preço do bilhete para a final da Liga dos Campeões da última época, em Paris, devido às graves falhas de organização quecausaram caos e confrontos e provocaram o atraso do início do jogo.

Em comunicado, a UEFA explica que os adeptos com bilhetes para as portas A, B, C, X, Y e Z, "onde foram reportadas as circunstâncias mais difíceis", são todos elegíveis para reembolso. Isso contempla a totalidade dos 19,618 adeptos do Liverpool que compraram bilhetes alocados ao clube, assim como vários adeptos neutros e do Real Madrid.

Também são elegíveis para reembolso todos os adeptos que não conseguiram entrar no Stade de France antes das 20h00, hora do pontapé de saída, "ou que não conseguiram entrar de todo no estádio".