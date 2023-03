Maximiano acredita que veto a transferência é "sinal de confiança" de Sarri

Luís Maximiano considera que o facto de o treinador da Lazio ter bloqueado a sua transferência para o Nottingham Forest, no último dia do mercado de transferências de inverno, é um sinal de confiança.

Em conferência de imprensa, o guarda-redes português, de 24 anos, afirma que a atitude de Maurizio Sarri é um sinal positivo, apesar do pouco que tem jogado - fez apenas cinco jogos pela Lazio, esta época.

"É sinal de que o mister confia em mim e é importante para mim ter a confiança do mister e saber que sou um de muitos para ajudar e que posso jogar. A escola italiana de guarda-redes é diferente, cresci muito do ponto de vista mental. Só eu tenho de ter confiança em mim, não preciso de estar à espera que alguém me diga que sou bom. Eu estava habituado a isso em Espanha, aqui é um pouco diferente", salienta.

Dificuldades ajudam a crescer

Suplente do italiano Ivan Provedel, Max assume que não se encontra num bom momento e que "não tem sido fácil" não jogar. Contudo, "o futebol muda muito rapidamente", pelo que o ex-Sporting quer estar preparado para quando tiver nova oportunidade de mostra o que vale.

"O futebol é assim. Tenho 24 anos e esta é uma experiência que ainda não tinha vivido, mas é importante para a minha carreira. Faltando-me tantos anos para jogar, ao passar por períodos difíceis, entrarei em campo sempre pronto para dar a melhor resposta", garante o guarda-redes.

Luís Maximiano começou a época a titular, no entanto, foi expulso logo aos seis minutos do primeiro jogo e, desde então, só teve oportunidades na Taça de Itália e na Liga Conferência, para um total de cinco jogos.