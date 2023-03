"Já todos tocámos em meninas". Angers despede treinador após declarações polémicas

O Angers anunciou a saída do treinador Abdel Bouhazama, por mútuo acordo, depois das polémicas declarações do técnico na sequência da acusação de agressão sexual de um dos jogadores do plantel.

Ilyes Chetti, defesa da equipa, está acusado de agressão sexual e o treinador terá dito no balneário ao plantel que o caso "não é assim tão grave". "Todos já tocámos em meninas", terá dito o treinador, segundo a imprensa francesa.



Os jogadores não gostaram das palavras do treinador, que vieram a público. Em comunicado, o clube garante que os comentários "foram tirados do contexto e divulgados à imprensa local e nacional".

"Com a pressão da imprensa, para preservar a serenidade do balneário e a imagem do clube, o treinador Abdel Bouhazama anunciou ao presidente que decidiu deixar o seu cargo", pode ler-se.

Ainda assim, o clube "condena, sem reservas, as palavras ditas pelo treinador durante a palestra". "O clube não aceita qualquer forma de discriminação e condena o sexismo e a misoginia. Abdel Bouhazama pediu desculpas a todos e preferiu tirar as consequências", pode ler-se.

O Angers está no último lugar da Ligue 1 com apenas 10 pontos somados. Um lugar de manutenção está a 12 pontos de distância, ocupado pelo Estrasburgo.

A vida do clube complicou-se ainda mais em janeiro com a saída de duas figuras que brilharam no Mundial: os marroquinos Sofiane Boufal e Ounahi. Bouhazama já tinha substituído Gérald Baticle, demitido em novembro.

Abdel Bouhazama estava no clube desde 2013. Foi coordenador da formação, treinou os sub-19 e a equipa B até ter assumido a equipa principal em novembro.