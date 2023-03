Club Brugge. Scott Parker não deve resistir à goleada na Luz e já há sucessor escolhido

Scott Parker estará de saída do comando técnico do Club Brugge, segundo o "Nieuwsblad". De acordo com a publicação, Alfred Schreuder já foi abordado para voltar ao clube.

O treinador inglês de 42 anos chegou ao Brugge em janeiro para substituir Carl Hoefkens, mas venceu apenas dois jogos em 12 orientados.

Scott Parker poderia mesmo ter saído antes do jogo com o Benfica, após a derrota por 3-0 em casa do Oostende, mas ficou no banco de suplentes até ao jogo na Luz, que os belgas voltaram a perder, por 5-1.

Segundo a publicação, Alfred Schreuder já tem acordo para voltar ao clube. O holandês de 50 anos foi campeão belga no Brugge na época passada, mas voltou aos Países Baixos para orientar o Ajax.

Schreuder foi despedido pelo Ajax em janeiro e está livre para voltar ao Club Brugge, que terá o seu terceiro treinador esta época.