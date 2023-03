Chelsea bate Dortmund e segue em frente na Champions

O Chelsea está nos quartos de final da Liga dos Campeões após vencer o Borussia Dortmund, em casa, por 2-0.

Raheem Sterling abriu o marcador aos 43 minutos, num lance caricato. Falhou o remate, consegue o ressalto dentro da área e acaba por fuzilar a baliza.

No segundo tempo, Kai Havertz fez o segundo, de penálti. O alemão rematou ao poste uma primeira tentativa, mas o árbitro mandou repetir por invasão da área dos jogadores do Dortmund. A decisão do VAR foi polémica, uma vez que havia também jogadores do Chelsea, ainda mais adiantados, na área.

À segunda, Havertz não falhou e marcou o golo da qualificação.

O internacional português João Félix foi titular e saiu aos 67 minutos para dar lugar a Connor Gallagher. No lado do Dortmund, Raphael Guerreiro fez os 90 minutos.

O Chelsea está mal na Premier League, mas a vitória é suficiente para dar a volta ao resultado da primeira mão, quando o Dortmund venceu por 1-0.