Vitória, empate e derrota para os portugueses no Brasil

Os treinadores portugueses que jogaram, na madrugada desta segunda-feira, no Brasil experimentaram os três resultados possíveis.

O Botafogo, de Luís Castro, venceu, por 2-0, no terreno do Resende. Carlos Alberto e Matheus Nascimento marcaram os golos que permitiram à equipa subir ao quinto lugar do Campeonato Carioca, com cinco pontos.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, não foi além do nulo na visita ao Guarani. Ainda assim, o campeão brasileiro venceu o grupo D do Campeonato Paulista e avançou para os quartos de final. Defrontará o São Bernardo, em casa, numa eliminatória a um só jogo, no próximo domingo.

O Coritiba, de António Oliveira, perdeu, por 3-1, no terreno do Cascavel, na primeira mão dos quartos de final do Campeonato Paranaense. O segundo jogo está marcado para o próximo domingo, em Curitiba.