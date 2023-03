Toby Alderweireld anuncia adeus à seleção da Bélgica

Toby Alderweireld anunciou, esta segunda-feira, o adeus à seleção da Bélgica, ao fim de 14 anos como internacional.

O defesa-central do Royal Antuérpia, de 34 anos, deixa a seleção como o terceiro jogador belga mais internacional de sempre: fez 127 jogos, apenas atrás dos ex-Benfica Jan Vertonghen (145) e Axel Witsel (130).

Em vídeo no Twitter, legendado "obrigado a todos", Alderweireld explica as razões para a decisão de terminar a carreira internacional:

"Com dor no coração, anunciou que me retirarei da seleção belga com efeito imediato. Dei tudo de mim, tanto física como mentalmente, desde a minha estreia, em 2009. Chegou a altura de estar com a minha fantástica família e de me focar totalmente no meu papel no Royal Antuérpia. É uma decisão muito difícil, mas a correta para mim neste momento."

Toby Alderweireld terminou a formação no Ajax e fez carreira no clube holandês, no Atlético de Madrid, no Southampton e no Tottenham. Teve uma breve passagem pelo Al Duhail, do Qatar, antes de regressar ao seu país natal, no início da época, para representar o Antuérpia. Pela seleção, o central somou, além das 127 internacionalizações, cinco golos.