Tiago Djaló sofre lesão grave e falha resto da época

Tiago Djaló, central português do Lille, sofreu uma grave lesão no joelho direito e terá de ser operado. O jovem defesa volta apenas à competição na próxima época e é baixa confirmada para a primeira convocatória de Roberto Martínez.

O defesa polivalente de 22 anos, que já tinha sido convocado por Fernando Santos antes do Mundial, sofreu lesão neste sábado, frente ao Lens. Foi substituído aos 13 minutos de jogo e os exames médicos confirmaram o pior cenário.

"O diagnóstico foi grave: o defesa sofreu uma rutura do ligamento cruzado no joelho direito, o que precisará de operação. Acabou a época para o Tiago Djaló", pode ler-se na nota oficial do Lille.

Para além de uma baixa de peso para o treinador Paulo Fonseca, Djaló é também baixa confirmada para a seleção.

O central era um indiscutível na liga francesa, com 25 jogos disputados, e poderia ser convocado por Roberto Martínez na sua primeira lista de jogadores enquanto selecionador nacional.