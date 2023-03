Marco Silva perde dérbi londrino frente ao Brentford

O Brentford recebeu e venceu o dérbi londrino frente ao Fulham, por 3-2, na 26.ª jornada do campeonato inglês.

Sem João Palhinha, a cumprir castigo, o Fulham de Marco Silva encontrou-se a perder logo aos 6 minutos de jogo, por Pinnock.

O israelita Solomon marcou pelo quinto jogo consecutivo e empatou a partida já perto do intervalo, aos 39 minutos de jogo.

Toney, o melhor marcador do Brentford, voltou a colocar o Fulham em vantagem, aos 51 minutos de grande penalidade, e Jensen, aos 85, fez o terceiro, já com o internacional português Cédric Soares em campo.

O ex-Benfica Carlos Vinicius ainda reduziu aos 99 minutos, no final dos descontos, mas o Fulham não evitou derrota.

O Fulham falha a oportunidade de ultrapassar o Newcastle e fica no mesmo sétimo lugar, com 39 pontos somados, mais um do que o Brentford, que sobe ao nono posto.