Celta de Carvalhal empata na visita ao Osasuna

O Celta de Vigo, orientado pelo treinador português Carlos Carvalhal, não foi além de um empate sem golos no terreno do Osasuna, jogo que encerrou a 24.ª jornada da La Liga.

Com Gonçalo Paciência no banco de suplentes, a equipa galega não conseguiu mexer no marcador.

É o terceiro jogo consecutivo do Celta de Vigo sem derrotas, depois do triunfo na receção ao Valladolid e o empate no País Basco, frente à Real Sociedad.

Carvalhal deu a volta ao momento da equipa e o Celta ocupa agora o 12.º posto da La Liga, com 28 pontos, mas apenas mais três do que o Almería, no primeiro lugar de descida de divisão.

Já o Osasuna continua a fazer época tranquila e ultrapassa o Athletic Bilbau, agora com 34 pontos no oitavo lugar.