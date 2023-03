Acabou a época para Neymar. Avançado do PSG vai ser operado

Neymar, avançado do Paris Saint-Germain, vai ser operado ao tornozelo direito e só voltará à ação na próxima temporada.

O internacional brasileiro tem sofrido com vários problemas físicos nesse tornozelo nos últimos anos e uma entorse sofrida no último dia 20 de fevereiro, frente ao Lille, levou à recomendação para a operação por parte do departamento médico do clube.

Segundo a nota oficial, o objetivo da operação é a reparação do ligamento para "evitar uma lesão mais grave".

Neymar será operado no Qatar nos próximos dias e o período de recuperação será entre três a quatro meses, o que significa que o avançado só volta na próxima época.

O brasileiro de 31 anos é baixa de peso para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre PSG e Bayern de Munique, já na próxima quarta-feira.

Neymar levava 18 golos e 16 assistências em 29 jogos esta temporada. O brasileiro cumpre a sua sexta temporada no Paris Saint-Germain, depois de passagens pelo Barcelona e Santos.

Faltam 12 jornadas para o fim do campeonato francês. O PSG lidera a tabela com 63 pontos, mais oito do que o Marselha.