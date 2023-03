Vítor Pereira volta a perder e treme ainda antes do Brasileirão

O Flamengo, de Vítor Pereira, perdeu, este domingo, contra o Vasco da Gama, por 1-0, no dérbi do Rio de Janeiro. A vida está cada vez mais complicada para o técnico luso.

O único golo da partida foi apontado por Pumita Rodríguez, aos 49 minutos.

Apesar da derrota, o Flamengo mantém a liderança do campeonato carioca, com 23 pontos, mais um do que o Fluminense.

O Flu – Fla será, precisamente, a próxima partida, agendada para quinta-feira.

Ainda não começou o Brasileirão, mas o técnico português já está a ser muito contestado.

De recordar que o Flamengo, com Vítor Pereira ao leme, já perdeu a Supertaça do Brasil, a Recopa, equivalente à Supertaça sul-americana, e não chegou à final do Mundial de Clubes.

Também este domingo, Abel Ferreira, do Palmeiras, empatou 0-0 diante do Guarani. Já Pedro Caixinha, treinador do RB Bragantino, venceu o São Bento, por 3-0. Por sua vez, o Bahia, de Renato Paiva, empatou 1-1. Derrotado foi o Coritiba, de António Oliveira, por 3-1, contra o FC Cascavel.