O Inter Milão, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu o Lecce, por 2-0, em partida da jornada 25 da liga italiana.

Os golos dos “nerazzurri” foram apontados por Mkhitaryan e Lautaro Martínez.

Com este triunfo, o Inter recupera o segundo lugar no campeonato, com 48 pontos, mais um que a Lazio, mas a 17 do líder Nápoles.

A segunda mão da Champions contra o FC Porto está marcada para dia 14 de março, no Dragão. Na primeira mão, a equipa italiana venceu 1-0.