Barcelona derrota Valência

O FC Barcelona venceu o Valência, por 1-0, em partida da jornada 24 da liga espanhola.

O único golo da partida foi apontado por Raphinha, ex-Sporting e ex-Vitória Guimarães, logo aos 15 minutos.

Na segunda parte, destaque no Barça para Ferran Torres, que desperdiçou um penálti, e para a expulsão do defesa Ronald Araújo.

Os catalães regressaram, assim, aos triunfos depois de uma surpreendente derrota em Almeria e continuam líderes do campeonato, com 62 pontos, mais 10 que o Real Madrid, que este domingo ainda defronta o Bétis.

Já do lado do Valência, nota para as titularidades dos portugueses Thierry Correia e André Almeida.

A equipa che continua em crise de resultados e é penúltima classificada da Liga, com 23 pontos.