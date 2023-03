Nápoles perde pela primeira vez em casa e Lazio sobe a segunda

Ao fim de 16 jogos, o Nápoles sofreu a primeira derrota em casa. A Lazio acabou com a invencibilidade caseira dos para todas as competições, esta sexta-feira, ao vencer, por 2-1, na abertura da jornada 25 da Serie A.

Um "míssil" do médio uruguaio Matías Vecino, aos 67 minutos, derrubou o líder da Liga italiana, no Estádio Diego Armando Maradona.

Apesar da derrota - a segunda na Serie A e a terceira em todas as provas (as outras duas fora de casa) -, o Nápoles lidera com enorme conforto, com 65 pontos, mais 17 que o novo segundo classificado, a Lazio.

A equipa de Maurizio Sarri soma, de forma provisória, mais um ponto que Inter de Milão e AC Milan, que partilham o terceiro lugar.