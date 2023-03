Fábio Vieira titular na reviravolta fora de horas do Arsenal

Dia feliz para os portugueses de Arsenal, Chelsea e Wolverhampton Wanderers, na Premier League, este sábado.

Fábio Vieira foi titular na reviravolta (3-2) fora de horas do Arsenal. O líder da Liga inglesa esteve a perder por 2-0, fruto de golos de Philip Billing, logo ao primeiro minuto de jogo, e Marcos Senesi, aos 57. No entanto, chegou ao empate ainda com o avançado português em campo, por intermédio de Thomas Partey, aos 62 minutos, e Ben White, aos 70.

Ao minuto 97, já sem Fábio Vieira em campo, Reiss Nelson, que entrara para o lugar do lesionado Emile Smith Rowe, consumou a reviravolta.

Chelsea volta a vencer sete jogos depois

Também em Londres, o Chelsea, que teve João Félix no onze inicial, regressou às vitórias, sete jogos depois, ao derrotar o Leeds United, por 1-0. Wesley Fofana marcou o único golo do jogo aos 53 minutos.

O Wolverhampton recebeu e bateu o Tottenham, por 1-0. Adama Traoré apontou, ao minuto 82, o golo da equipa de Julen Lopetegui, que teve os portugueses José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, Matheus Nunes e Pedro Neto no onze. João Moutinho entrou na segunda parte.

O Arsenal chega aos 63 pontos e mantém, na liderança, a vantagem de cinco para o Manchester City, que também venceu. O Tottenham é quarto classificado, com 45 pontos, a quatro do terceiro classificado, o Manchester United, que tem, todavia, menos dois jogos disputados.

O Chelsea sobe ao décimo lugar, com 34 pontos, e o Wolves ao 13.º, com 27, mais seis que o Everton e o Bournemouth, as primeiras equipas em zona de despromoção. O Leeds está um ponto acima da linha de água.