Otamendi convocado para a seleção argentina

Nico Otamendi, capitão do Benfica, integra a primeira convocatória da seleção argentina desde a conquista do Mundial, em dezembro de 2022 no Qatar.

O central de 35 anos está nos eleitos de Lionel Scaloni para os amigáveis frente ao Panamá e Curaçau. Os jogos vão disputar-se a 22 e 28 de março, respetivamente.

Para além de Otamendi, Enzo Fernández também está convocado. O médio deixou o Benfica no último dia do mercado de transferências de janeiro para reforçar o Chelsea, depois de ter sido eleito o melhor jovem jogador do Mundial.

Há várias caras novas no plantel: Máximo Perrone, reforço do Manchester City, e Alejandro Garnacho, jovem promessa do Manchester United, Facundo Buonanotte, do Brighton, Valentín Carboni, do Inter de Milão, e Nehuén Pérez, ex-Famalicão e atualmente na Udiense.