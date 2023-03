Ministério Público francês acusa lateral do PSG de violação

O Ministério Público francês acusou formalmente o internacional marroquino Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, de violação, segundo a AFP.

O lateral-direito de 24 anos começou a ser investigado na última semana, depois da vítima ter apresentado queixa.

A 16 de janeiro, o defesa teria começado a dialogar, através do Instagram, com a alegada vítima. No sábado seguinte, altura em que estava lesionado e sozinho em casa, Hakimi terá chamado um Uber para que a mulher, de 23 anos, fosse a sua casa, em Boulogne-Billancourt, em Paris, onde terão ocorrido os factos de que a mulher se queixa.



O Ministério Público encarregou-se do caso, depois da queixa feita na esquadra policial de Créteil Val-de-Marne, e formaliza agora acusação. Hakimi já foi ouvido pelas autoridades na quinta-feira.

A alegada vítima queixa-se de que foi forçada a realizar atos sexuais com o jogador e que só se conseguiu libertar depois de o pontapear, tendo depois pedido ajuda a uma amiga.

Hakimi foi semifinalista do Mundial 2022 com Marrocos, primeira seleção africana da história a chegar às meias-finais (eliminou Portugal nos "quartos"). Esta época, o lateral soma quatro golos em 31 jogos pelo PSG.

O defesa é encarado como um dos melhores laterais do mundo. Formado no Real Madrid, passou pelo Dortmund, Inter de Milão e PSG. Foi campeão em Espanha, Itália e França e conquistou uma Liga dos Campeões no Real.