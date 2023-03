Luuk de Jong retira-se da seleção dos Países Baixos

Luuk de Jong anunciou a sua retirada da seleção dos Países Baixos.

"Vou retirar-me do futebol internacional, foi uma grande honra. Obrigado por todas as memórias", pode ler-se numa breve nota.

O ponta de lança de 32 anos esteve no Euro 2012, 2020 e no Mundial do Qatar, em 2022. Aos 32 anos, somou 8 golos em 39 internacionalizações.

De Jong conta com passagens pelo Twente, Borussia Monchengladbach, Newcastle, PSV Eindhoven, Sevilha e Barcelona.

No último verão, deixou os catalães e regressou ao PSV, onde soma 10 golos e oito assistências em 27 jogos disputados.